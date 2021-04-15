Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,5 arttı
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Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,5 arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,5 arttı

2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre ücretli çalışan sayısı yüzde 0,5 arttı.

2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre ücretli çalışan sayısı yüzde 0,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Şubat ayına ait ücretli çalışan istatistiklerini paylaştı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 2 bin 495 kişi iken, 2021 yılı Şubat ayında 12 milyon 614 bin 757 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 8,3, inşaat sektöründe yüzde 20,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı 2021 Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,4 arttı, inşaat sektöründe ise değişmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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