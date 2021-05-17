Ücretli çalışan sayısı yüzde 7,5 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ücretli çalışan sayısı yüzde 7,5 arttı

Ücretli çalışan sayısı yüzde 7,5 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı 2021 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 arttı.

Ücretli çalışan sayısı 2021 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mart ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 87 bin 779 kişi iken, 2021 yılı Mart ayında 13 milyon 274 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Mart ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 9,6, inşaat sektöründe yüzde 21,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,9 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 1,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Mart ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 0,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,4 arttı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Özge Özder Burak Sergen Acun Ilıcalı Nur Fettahoğlu
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ücretli çalışan sayısı yüzde 7,5 arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 10:55:34. #1.16#

title