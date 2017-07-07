Ücretiz Sağlık Taramaları Devam Ediyor

Menteşe pazaryerinde bulunan Sağlık İşleri Müdürlüğü önünde kurulan stantta vatandaşların kan şekeri, tansiyon ölçümleri yapılırken, 4 -6 yaş aralığındaki çocuklar için ilgi alanlarının ölçümüne yönelik testler de yapılıyor.

Ücretsiz sağlık taramaları ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yapılan sağlık taramalarının ardından sonuçların takip edildiğini ve çıkan değerlere göre gerekirse vatandaşların sağlık kuruluşlarına yönlendirildiğini belirtti. Stantta vatandaşlara koruyucu önlemler ve genel sağlık bilgileri de verildiğini ifade eden Başkan Gümüş, "Biz yerel yönetim olarak halkımızın yaşam konforunu arttıran çalışmalarımızın yanında, halkımızın sağlığı ile ilgili de projeler üretiyoruz. Menteşeli vatandaşlarımızın sağlığı bizler için önem arz ediyor." dedi.

Ücretsiz kan, şeker, tansiyon ölçümü ve sağlık taramasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvurabilirler.