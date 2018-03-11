Ücretisiz Yazılımların Gerçek Yüzü

Yazılımlar ücretlendirme alanında iki ana kategoriye ayrılabilir; ilki ticari, yani ücretli yazılımlar. Bu yazılımlar içinde Windows 10, Adobe ürünleri ve premium anti virüs programları gibi yazılımlar bulunuyor. Kapsamlı hizmetleri, sık güncellemeleri ve hızlı destek hatları karşılığında belli bir ücret talep ediyorlar.

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Ticari olmayan ücretsiz yazılımlar ise reklam, sponsorlar ve mikro işlem ücretleriyle gelirlerini sağlıyorlar. Bu kategorde Gmail, Instagram, Avast Antivirüs, Steam ve benzeri ücretsiz programlar ve uygulamalar bulunuyor.

Ticari yazılımlarda genellikle ne satın alırsanız tam olarak onu elde ediyorsunuz, ne eksik ne de fazla. Reklamlar, sponsorlar ve mikro işlem ücretleri ile uğraşmak zorunda olmuyorsunuz, ancak önden büyük miktar bir para ödemeniz gerekiyor. Ücretsiz yazılımları ise istediğiniz zaman kurup kullanmakta serbestsiniz. Ama bu yazılımlarda genellikle şu özelliklerden bir ya da birkaçına sahip:

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