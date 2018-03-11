Ücretisiz Yazılımların Gerçek Yüzü
Ücretli yazılımların zaten bir bedeli var. Ama ücretsiz yazılımların da bir bedeli olduğunu biliyor muydunuz?
Yazılımlar ücretlendirme alanında iki ana kategoriye ayrılabilir; ilki ticari, yani ücretli yazılımlar. Bu yazılımlar içinde Windows 10, Adobe ürünleri ve premium anti virüs programları gibi yazılımlar bulunuyor. Kapsamlı hizmetleri, sık güncellemeleri ve hızlı destek hatları karşılığında belli bir ücret talep ediyorlar.
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Ticari olmayan ücretsiz yazılımlar ise reklam, sponsorlar ve mikro işlem ücretleriyle gelirlerini sağlıyorlar. Bu kategorde Gmail, Instagram, Avast Antivirüs, Steam ve benzeri ücretsiz programlar ve uygulamalar bulunuyor.
Ticari yazılımlarda genellikle ne satın alırsanız tam olarak onu elde ediyorsunuz, ne eksik ne de fazla. Reklamlar, sponsorlar ve mikro işlem ücretleri ile uğraşmak zorunda olmuyorsunuz, ancak önden büyük miktar bir para ödemeniz gerekiyor. Ücretsiz yazılımları ise istediğiniz zaman kurup kullanmakta serbestsiniz. Ama bu yazılımlarda genellikle şu özelliklerden bir ya da birkaçına sahip:
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Premium hizmetler ve dolayısıyla ücretsiz sürümde sınırlamalar.
Program/ uygulama içi reklamlar.
Sponsorlu yazılımlar bazı işlevlerin açılabilmesi için sizi üçüncü parti programlara yönlendirebilir.
Mikro işlem ücretleri: yani ücretsiz yazılımdan kırpılmış bazı hizmetler ve kozmetik eklentiler para ile satılabilir.
Ancak çoğu insanın hiç düşünmediği bir gelir yolu daha var; kişisel bilgilerinizin ticareti. Yani ücretsiz bir yazılım gelirlerini arttırmak için kişisel bilgilerinizi rızanız olmadan üçüncü partilere satabilir. Çoğu şirket bu tarz taktiklerini kullanım şartlarına yazıyor, örneğin Google ve Gmail size yönelik hedefli reklamlar gösteriyor, ve bunu arama geçmişinizi, form doldurmalarınızı ve ziyaret ettiğiniz siteleri izleyerek yapıyor.
Burada size verebileceğimiz tek tavsiye, eğer ücretsiz bir yazılım gerçek olamayacak kadar iyiyse ondan şüphe duymanızda fayda var. Kullanmadan önce internette detaylı bir araştırma yapmanız iyi olacaktır.