Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, komisyonda

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, "2021 yılı bütçe kanununda öngörülen gelirimiz 1 trilyon 101 milyar liraydı. 18 Aralık 2021 itibarıyla gerçekleşme tahminimiz 1 trilyon 397 milyar lira. 295 milyar lira civarında tahminin üstünde elde edilen bir gelir var." dedi.

Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonunda, ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor.

Şenel, teklifin 2021 yılı bütçesine ilişkin maddesi hakkında, "Neden ek bütçe değil?" sorularının yöneltildiğini anımsatarak, bu yılın, bütçe performansı açısından öngörülenin oldukça üstünde performansla kapatılacağının tahmin edildiğini vurguladı.

Kamunun, özel sektörden, döviz kurunda ve fiyatlarda meydana gelen hareketlilik nedeniyle satın aldığı mal ve hizmetlerde oluşan alacakları bulunduğunu belirten Şenel, "Gelir tarafında, bütçe açığında herhangi bir sorunumuz yok. Yanlış bir algıya mahal bırakılmaması adına, bütçede öngörülenin üstündeki artış özel sektöre olan yükümlülükleri yerine getirmek, enerji fiyatlarında meydana gelen BOTAŞ'a ilişkin finansman sıkıntılarını gidermek istiyoruz." diye konuştu.

Piyasa borçlarının ödenmesinde rahatlık sağlayacağı düşüncesiyle bu düzenlemeye gidildiğini dile getiren Şenel, "2021 yılı bütçe kanununda öngörülen gelirimiz 1 trilyon 101 milyar liraydı. Bizim, 18 Aralık 2021 itibarıyla gerçekleşme tahminimiz 1 trilyon 397 milyar lira. 295 milyar lira civarında tahminin üstünde elde edilen bir gelir var." dedi.

Şenel, şu an itibarıyla en büyük finansman ihtiyacının BOTAŞ'ta olduğuna işaret ederek, düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde söz konusu tutarın ihtiyatlı şekilde harcanacağını bildirdi. Şenel, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir çalışma yaparak, 2022 yılındaki nakit akışı ve Hazine nakit dengesini de göz önüne alarak bir planlama yapacaklarını anlattı.

"Dün itibarıyla 137,8 milyar lira KDV iadesi yapıldı"

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay, BOTAŞ'ın Hazine'den görevlendirme bedeli alacağı olduğunu belirterek, "Bu görevlendirme bedeli alacağına karşılık gümrük müdürlüklerine ödenmesi gereken KDV borçları var. Bunun bir kısmı yapılandırılmış durumda. BOTAŞ'ın 27 Aralık itibarıyla çıkarılmış, 32 milyar 300 milyon civarında bir rakam, ithalde KDV ve gecikme zammı." bilgisini verdi.

Dilbay, bütçe gelirlerindeki artışın nedenlerini sıralarken, yeniden yapılandırmaya ilişkin iki kanunun uygulanmasından bütçede öngörülmeyen 75 milyar lira, Kurumlar Vergisi düzenlemesinden de 18 milyar lira ek gelir elde edildiğini söyledi. ÖTV'nin yüzde 7,5'ten yüzde 10'a çıkarılmasının 1,6 milyar liralık gelir artışı yarattığını bildiren Dilbay, finansman gider kısıtlaması hükümlerinin devreye alınmasının yaklaşık 4,5 milyar lira artış sağladığını, bütçede 194,9 milyar lira olarak öngörülen ithalde alınan KDV tutarının ise yıl sonu gerçekleşmesinin 262,2 milyar lira olarak tahmin edildiğini belirtti.

Bu yıl önemli tutarda KDV iadesi gerçekleştirdiklerini kaydeden Dilbay, dün itibarıyla 137,8 milyar lira KDV iadesi yapıldığını ifade etti.

Akaryakıttaki ÖTV gelirinin bütçede 75 milyar lira olarak öngörülürken, yıl sonu gerçekleşme tahmininin 31,3 milyar lira olduğunu bildiren Dilbay, öte yandan TOBB ve diğer bazı meslek kuruluşlarının "enflasyon düzeltme" talebinde bulunduğunu kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Feyza İleri ise BOTAŞ'ın Hazine'den KDV hariç yaklaşık 50 milyar lira alacağı olduğunu, yıl bitmeden tam rakamın belli olamayacağını aktardı.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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