Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
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