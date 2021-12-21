Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. - Haberler
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Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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