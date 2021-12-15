Ücret tartışmasında taksiciyi dövüp, bıçakladılar (2) - Haberler
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Ücret tartışmasında taksiciyi dövüp, bıçakladılar (2)

Ücret tartışmasında taksiciyi dövüp, bıçakladılar (2)
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

TUTUKLANDILARKocaeli'nin Derince ilçesinde taksiciyi tekme- tokat dövdükten sonra bıçaklayan B.G. ve B.S., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ (DHA) - TUTUKLANDILAR

Kocaeli'nin Derince ilçesinde taksiciyi tekme- tokat dövdükten sonra bıçaklayan B.G. ve B.S., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri

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