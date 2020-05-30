Uçmakdere "gökyüzüyle buluşmak" isteyen paraşütçüleri bekliyor Yamaç paraşütü tutkunlarının en çok tercih ettiği yerler arasında bulunan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sessizliğe bürünen Tekirdağ'ın Uçmakdere mevkisi, yeniden misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Yamaç paraşütü tutkunlarının en çok tercih ettiği yerler arasında bulunan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sessizliğe bürünen Tekirdağ'ın Uçmakdere mevkisi, yeniden misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Denizin ve yeşilin bir arada olduğu Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi, Kovid-19 salgını nedeniyle iki ayı aşkın süredir sessizliğe büründü.

Uçmakdere, normalleşme sürecinde Ganos Dağları'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisi eşliğinde uçuş yapacak ekstrem spor tutkunlarını bekliyor.

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü Başkanı Sadri Özel, AA muhabirine, bölgede uzun yıllardır profesyonel uçuş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Salgının başlamasıyla uçuşlara da ara verildiğini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Tekirdağ, yılın 12 ayı uçuş imkanı sağladığı için Türkiye'nin en uygun uçuş pistlerinden biri. Salgın sonrası iç turizmde bir hareketlilik yaşanacaktır. Biz de bu süreçte eskisi gibi uçuşlarımıza devam edeceğiz. Evde kalmaktan sıkılanları ve yamaç paraşütü tutkunlarını Uçmakdere'ye bekliyoruz. Salgına karşı tüm tedbirlerimizi aldık. Pistlerde ve iniş alanlarında gerekli bakımları yaptık."

Özel, Uçmakdere'nin Tekirdağ il merkezine 25, İstanbul'a 150 kilometre uzakta olmasının ulaşım açısından kolaylık sağladığını dile getirdi.

"Adrenalin tutkunları gökyüzüyle buluşacak"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ise Uçmakdere'nin ekstrem spor tutkunlarının en çok tercih ettiği yerler arasında olduğunu vurguladı.

Yamaç paraşütü için her mevsim binlerce kişinin bölgeye geldiğine işaret eden Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Tekirdağ İstanbul'a çok yakın. Pandemi sürecinden sonra turizm için en şanslı illerden biri Tekirdağ olacak. Çünkü 18 milyon nüfusa sahip İstanbul'da uzun süre 'Evde kal.' çağrılarına uyan vatandaşlarımız çok sıkıldı. Pandeminin sona ermesiyle İstanbul ve yakın illerde bulunanlar bir saatlik mesafedeki Tekirdağ'a gelerek gökyüzüyle buluşma fırsatı bulacak. Adrenalin tutkunları gökyüzüyle buluşmanın heyecanını yaşayacak."

Hacıoğlu, Uçmakdere'ye gelen ziyaretçilerin gökyüzünde yeşille mavinin tadını çıkarabileceğini ve doğayla iç içe zaman geçirebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA