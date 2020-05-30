Uçmakdere "gökyüzüyle buluşmak" isteyen paraşütçüleri bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uçmakdere "gökyüzüyle buluşmak" isteyen paraşütçüleri bekliyor

Yamaç paraşütü tutkunlarının en çok tercih ettiği yerler arasında bulunan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sessizliğe bürünen Tekirdağ'ın Uçmakdere mevkisi, yeniden misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

30.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:58

Yamaç paraşütü tutkunlarının en çok tercih ettiği yerler arasında bulunan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sessizliğe bürünen Tekirdağ'ın Uçmakdere mevkisi, yeniden misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Denizin ve yeşilin bir arada olduğu Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi, Kovid-19 salgını nedeniyle iki ayı aşkın süredir sessizliğe büründü.

Uçmakdere, normalleşme sürecinde Ganos Dağları'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisi eşliğinde uçuş yapacak ekstrem spor tutkunlarını bekliyor.

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü Başkanı Sadri Özel, AA muhabirine, bölgede uzun yıllardır profesyonel uçuş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Salgının başlamasıyla uçuşlara da ara verildiğini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Tekirdağ, yılın 12 ayı uçuş imkanı sağladığı için Türkiye'nin en uygun uçuş pistlerinden biri. Salgın sonrası iç turizmde bir hareketlilik yaşanacaktır. Biz de bu süreçte eskisi gibi uçuşlarımıza devam edeceğiz. Evde kalmaktan sıkılanları ve yamaç paraşütü tutkunlarını Uçmakdere'ye bekliyoruz. Salgına karşı tüm tedbirlerimizi aldık. Pistlerde ve iniş alanlarında gerekli bakımları yaptık."

Özel, Uçmakdere'nin Tekirdağ il merkezine 25, İstanbul'a 150 kilometre uzakta olmasının ulaşım açısından kolaylık sağladığını dile getirdi.

"Adrenalin tutkunları gökyüzüyle buluşacak"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ise Uçmakdere'nin ekstrem spor tutkunlarının en çok tercih ettiği yerler arasında olduğunu vurguladı.

Yamaç paraşütü için her mevsim binlerce kişinin bölgeye geldiğine işaret eden Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Tekirdağ İstanbul'a çok yakın. Pandemi sürecinden sonra turizm için en şanslı illerden biri Tekirdağ olacak. Çünkü 18 milyon nüfusa sahip İstanbul'da uzun süre 'Evde kal.' çağrılarına uyan vatandaşlarımız çok sıkıldı. Pandeminin sona ermesiyle İstanbul ve yakın illerde bulunanlar bir saatlik mesafedeki Tekirdağ'a gelerek gökyüzüyle buluşma fırsatı bulacak. Adrenalin tutkunları gökyüzüyle buluşmanın heyecanını yaşayacak."

Hacıoğlu, Uçmakdere'ye gelen ziyaretçilerin gökyüzünde yeşille mavinin tadını çıkarabileceğini ve doğayla iç içe zaman geçirebileceğini sözlerine ekledi.

Uçmakdere 'gökyüzüyle buluşmak' isteyen paraşütçüleri bekliyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Erzurum'da iki aile arasında silahlı kavga: 5 ölü, 4 yaralı Haber
Erzurum'da iki aile arasında silahlı kavga: 5 ölü, 4 yaralı
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Haber
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor Haber
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Genç kadın, köpeği huysuzlanınca fark ettiği Engerek yılanını plastik kovayla yakaladı
Genç kadın, köpeği huysuzlanınca fark ettiği Engerek yılanını plastik kovayla yakaladı
Rizelilerin yavru ayıyla kovalamacası kamerada
Rizelilerin yavru ayıyla kovalamacası kamerada
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Muhalefete yakın anket şirketinin araştırmasına göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde
Muhalefete yakın anket şirketinin araştırmasına göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Naci Bostancı Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Haldun Dormen Yeliz Yeşilmen İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Nihat Özdemir Mehmet Aurelio Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Uçmakdere "gökyüzüyle buluşmak" isteyen paraşütçüleri bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 12:58:34. #1.14#
title