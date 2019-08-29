Uçmak için Çin'den Türkiye'ye geldiler

29.08.2019 10:35

Çin'den Eskişehir'e gelen 8 öğrenci, Türk Hava Kurumu (THK) tarafından verilen eğitimle hayatlarında ilk defa yamaç paraşütü ile uçmanın tadını yaşadı.



İnternational Air Cadet Exchange (İACE) Uluslararası Hava Mübadelesi öğrenci değişim programı kapsamında Çin ve THK yetkilileri pilot bir proje için bir araya geldi. Yapılan bu proje ile Çin'den gelen 8 öğrenciye uçuş eğitimleri verildi. Bir hafta süren eğitimler sonucunda yamaç paraşütü için hazır olan Çinli öğrenciler, başarılı uçuşlar yaparak gökyüzünün tadını çıkardı. Uçuşların ve eğitimlerin başarı ile sonuçlanması halinde demo olarak yapılan proje, kalıcı olarak hayata geçirilecek. THK'nın uluslararası düzeyde birçok pilotunun olması ve uçuş konusundaki başarıları sebebiyle Çin'in Türkiye'de eğitim verilmesini istemesi de ayrıca sevindirirken, uçuşlar Eskişehir'in İnönü ilçesinde gerçekleşti.



"Son yıllarda yetiştirilen pilot sayısı Türkiye'de oldukça fazla"



20 yıllık Yamaç Paraşütü Öğretmeni olan Mevlüt Hoyraz, Türkiye'de son yıllarda çok sayıda pilot yetiştiğini ifade etti. Hoyraz, "Oldukça başarılı bir grup genç ve spora yatkın dinamik bir grup gönderilmiş. Bu da bizim çalışmalarımızda kolaylık oldu. Eğitimlerde de oldukça istekli olmaları güzel bir olay. Bu konuda eğitim standartlarımız ve dokümanlarımız aslında oldukça sevilen statüde şu anda. Bu da ilgi çekiyor. Son yıllarda yetiştirilen pilot sayısı da değerlendirdiğimizde Türkiye'de oldukça fazla. Dolayısıyla bu ilgiye yönelik olarak da burada böyle bir çalışma yapıldı. Şu an bir haftalık eğitimlerinin ardından ilk uçuşlarını gerçekleştirecekler. Sonrasında, kendi yalnız uçuşlarını yaparak eğitimlerini sonlandıracağız. Tabii ki bu onların ilk uçuşlarıydı ve ilk uçuşlarına bizimle çıkmalarını istedik. Çünkü hava da uygulamalı eğitimin bir parçası. Kumandaları verdiğimizdeki mutlulukları çok belli oluyordu. Öte yandan yapılan dönüşlerde önce telaş ardından rahatlıkla hissiyle birlikte yaptıklarının sonuçlarını görmeleri görülmeye değer bir görüntüydü" dedi.



"Çok güzel ve ilgi çekici bir ülke"



Çinli grubun başında bulunan 28 yaşındaki İngilizce öğretmeni Sera, Türkiye'yi çok sevdiklerini ve çok ilginç bir deneyim yaşadıklarını söyledi. Sera, "Türkiye'yi çok sevdim. Çok güzel ve ilgi çekici bir ülke. Benim dışımda diğer öğrenciler de Türkiye'yi çok sevdiler. Yaklaşık 2 hafta buradayız. Uçuşumuz çok güzeldi. Pek çok Çinli böyle bir fırsatı yakalayamaz. Çin'deki öğretmenlerimiz de bizim bu noktaya gelmemiz için çok çaba harcadı. Uçuş sırasında hissettiklerimiz tarif edilebilenin ötesinde. Çok güzel, ilginç ve heyecan vericiydi. Böyle uçuşlar için şansım olsaydı, Çin'e döndüğümde de buna devam etmek isterdim. Ülkemize 1 Eylül'de döneceğiz ve burada sadece 3 günümüz kaldı" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA