Uçma Hayali Kıtaları Geçti

EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı beldesinde eczacılık yapan Hakan Çetinkaya'nın uçuş tutkusuyla Kanada'da gyrocopter uçuş eğitmenliğine uzanan öyküsü, hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere umut veriyor.

Çocukluk hayali olan pilotluk için askeri okul sınavlarına giren, başarılı olmasına rağmen boy ölçülerinin yeterli olmaması nedeniyle okula giremeyen Hakan Çetinkaya, uçuş hayalinden vazgeçmedi.

Eğitim süreci boyunca havacılıkla yakından ilgilenmeye devam eden, eczacı olduktan sonra dünyada hızla yaygınlaşan gyrocopter ile tanışan Çetinkaya, "ultralight tipi döner kanatlı hava aracı" olarak tanımlanan gyrocopter için İspanya'da eğitim aldı.

Gyrocopter pilotluğunda amatörlükten profesyonelliğe adım atan ve Türkiye'de eğitmenlik yapan birkaç kişiden biri olan Çetinkaya, Gelişmekte Olan Hava Sporları Federasyonu Gyrocopter Branş Başkanlığı görevini de bir süre yürüttü.

Çetinkaya, gyrocopter ile bin 800 saat uçuş tecrübesine ulaşmasıyla yurt dışında da tanınır hale geldi.

Kanada'da bulunan Airpro Gyro Uçuş Okulundan davet alan Çetinkaya, uluslararası eğitmenlik için sınava girerek başarılı oldu ve uçuş eğitmeni lisansını aldı.

Türkiye'nin yanı sıra Kanada'da da gyrocopter eğitimleri vermeye hak kazanan Çetinkaya, bu ülkedeki uçuş tutkunlarına ders vermeye başladı.

"Küçük hedefler koyuyorum"

Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gyrocopterin uçakla helikopter arası kabiliyetlere sahip, güvenli ve eğlenceli bir araç olduğunu, daha çok sportif amaçla kullanıldığını, özellikle de Avrupa'da yaygın olduğunu belirtti.

Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Uçmak çocukluk hayalimdi. Fırsat bulduğumda uçmak için seçtiğim araç da gyrocopter oldu. Başka bir hayalim uçuş sırasında fotoğraf çekmekti, bir sonraki hayalim bu fotoğrafları kitaba dönüştürmek oldu. Öğretmen olmayı istedim. Bu hava aracıyla uçuş eğitmeni oldum. Birçok insana uçmayı öğrettim. Hep bir başka hedef koydum. Davet üzerine 2 yıldır Kanada'ya gidip geliyorum. Orada pilot lisansı almak kolay bir şey değil. Tecrübeli pilot arayışındaydılar, benim uçuş tecrübeme sahip birinin yetişmesi ciddi bir maliyetti. Benim merakım orada kıymet gördü. Kanada'nın kurallarına uygun olarak öğretmenlik sınavlarından geçtim ve uçuş eğitmeni oldum."

Kanada'da lisansını alan ilk Türk gyrocopter eğitmeni olmanın mutluluk verici olduğunu dile getiren Çetinkaya, "Çok küçükken astronot olmak istiyordum, sonra pilot olabilme hayaliyle askeri okul sınavlarına girdim, o zaman boyum tutmadı. Yıllar sonra amatör olarak başladığım uçuş yolculuğunda Türkiye ve Kanada'da eğitmen olmanın gururunu yaşıyorum. İnsanlık için belki küçük ama benim için büyük bir adım." dedi.

Gyrocopterin Kanada'da hızla yaygınlaşan bir tutku olduğunu, özellikle 40-70 yaş arası zengin Kanadalılar arasında bu sporun trend haline geldiğini aktaran Çetinkaya, "Bu hava aracı için önce disiplin kazanmak gerekiyor. Sıradan biri dahi eğitim aşamalarından geçtiği takdirde bu aracı uçurabilir." dedi.