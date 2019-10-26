'Uçma çok yazıyor': Kartalların dolaşım masrafı, Rus bilim insanlarını iflas ettirdi
Göç yolunu izlemek için takip cihazı takılan kartallar, gönderdikleri cep telefonu mesajlarıyla Rus bilim insanlarının bütçesini tüketti
Göç yolunu izlemek için takip cihazı takılan kartallar, gönderdikleri uluslararası cep telefonu mesajlarıyla Rus bilim insanlarının bütçesini tüketti. Projeye devam etmek isteyen bilim insanları ise, "kartallara kontör yükle" bağış kampanyası başlattı.
Nesli tükenmekte olan bozkır kartallarını takip etmek için mobil mesaj sistemini uygulayan bilim insanları, yırtıcı kuşların kapsama alanının dışına çıkmasıyla artan masrafları karşılayamaz hale geldi. Euronews.com'da Görüntüle