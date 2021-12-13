UCM, Seyfülislam Kaddafi'nin yakalanması için uluslararası destek istedi - Haberler
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UCM, Seyfülislam Kaddafi'nin yakalanması için uluslararası destek istedi

UCM, Seyfülislam Kaddafi'nin yakalanması için uluslararası destek istedi
AA / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Seyfülislam Kaddafi'nin tutuklanması için devletler nezdinde uluslararası destek beklediğini açıkladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Seyfülislam Kaddafi'nin tutuklanması için devletler nezdinde uluslararası destek beklediğini açıkladı.

UCM'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 12'sinin hala yakalanmadığı bildirildi.

Aralarında Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için uluslararası toplumdan destek ve iş birliği beklendiği kaydedilen açıklamada, ülkesinde 2011'de çıkan olaylarda insanlığa karşı suç işlediği şüphesiyle yargılanan Seyfülislam Kaddafi hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunduğu da hatırlatıldı.

Seyfülislam Kaddafi'nin Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerde adaylığının reddine ilişkin itirazının mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından başkanlık adayı olarak seçimlere katılmasının önü açılmıştı.

UCM Sözcüsü Fadi el-Abdullah ise Seyfülislam'ın seçime adaylık başvurusu yapmasının, hakkında verilen hükmü değiştirmeyeceğini belirtmişti.

AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri

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