UCM Savcısı 'Mavi Marmara' dosyasını üçüncü defa kapattı
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UCM Savcısı 'Mavi Marmara' dosyasını üçüncü defa kapattı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı, İsrail'in 2010 yılında Gazze Özgürlük Filosu'ndaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturmanın başlatılmasına yönelik yaptığı değerlendirmede dosyayı üçüncü defa kapatma kararı aldı.

03.12.2019 07:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 07:57
UCM Savcısı 'Mavi Marmara' dosyasını üçüncü defa kapattı

(UCM) Savcılığı, 'in 2010 yılında Özgürlük Filosu'ndaki Mavi gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturmanın başlatılmasına yönelik yaptığı değerlendirmede dosyayı üçüncü defa kapatma kararı aldı.


UCM'den yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin 15 Kasım 2018'de, savcının 2017'de aldığı "soruşturma açmama" kararını tekrar gözden geçirmesine hükmettiği hatırlatıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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