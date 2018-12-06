Ucm, Filistin'deki Savaş Suçlarıyla İlgili Ön İncelemede Sona Yaklaştı

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM), Filistin'deki durumla ilgili 4 yıl önce başlatılan ön incelemede önemli ölçüde ilerleme kaydedildiği ve Savcılık Ofisi'nin en kısa zamanda incelemeyi tamamlayacağı bildirildi.

UCM Savcılık Ofisi tarafınca yayımlanan, 9 farklı durumun ön inceleme çalışmalarını anlatan 2018 yılı raporunda, Filistin'deki durumla ilgili 4 yıl önce başlatılan ön inceleme sürecindeki gelişmelere yer verilirken, savcılığın bu yıl yapılan analizlerde önemli ölçüde ilerleme kaydettiği belirtildi.

Raporda, savcılığın 2015'ten bu yana bu duruma ayrıntılı bir şekilde odaklanması dikkate alındığında, ön incelemenin mümkün olduğu kadar kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

UCM, 16 Ocak 2015'te İsrail tarafından işlenen savaş suçlarıyla ilgili ön inceleme açılması kararı aldığını bildirmişti.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, söz konusu ön incelemenin, Filistin'in, 2 Ocak 2015'te mahkemenin kuruluşuna kaynaklık eden Roma Anlaşması'nı imzalaması ve 1 Ocak 2015'te UCM'ye verdiği, Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili mahkemenin otoritesini 13 Haziran 2014 itibarıyla kabul ettiğine dair beyanı üzerine açıldığını açıklamıştı.

Mahkeme süresince hakkında tutuklama veya yakalama emri çıkarılan kişiler, UCM'ye üye bir devlete gittiklerinde tutuklanabilir.

UCM'nin merkezinin bulunduğu Lahey'de düzenlenen Taraf Devletler Toplantısı'nda konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, UCM'nin İsrail hakkında soruşturma açmakta geciktiğini söylemişti.