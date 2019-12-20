UCM'den Filistin'de işlenen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma
UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, Filistin topraklarında işlendiği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu
20.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:18
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Filistin topraklarında işlendiği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu.
Söz konusu soruşturma İsrailli ve bazı Filistinlileri de kapsayacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com