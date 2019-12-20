UCM'den Filistin'de işlenen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma

20.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:18

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Filistin topraklarında işlendiği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu.



Söz konusu soruşturma İsrailli ve bazı Filistinlileri de kapsayacak. Euronews.com'da Görüntüle