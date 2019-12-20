UCM'den Filistin'de işlenen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma
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UCM'den Filistin'de işlenen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, Filistin topraklarında işlendiği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu

20.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:18
UCM'den Filistin'de işlenen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma

(UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, topraklarında işlendiği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu.


Söz konusu soruşturma İsrailli ve bazı Filistinlileri de kapsayacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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