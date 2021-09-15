UCM'den Filipinler'deki uyuşturucu operasyonlarının soruşturulması talebine onay

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Başsavcılığın Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında binlerce kişinin öldürülmesiyle ilgili "insanlığa karşı suç" işlendiği iddialarının soruşturulması talebini kabul etti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamada, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin göreve geldikten sonra başlattığı "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında işlendiği öne sürülen insanlığa karşı suçlar için soruşturma yapılacağı açıklandı.

Mahkeme Filipinler güvenlik güçlerinin "uyuşturucuya karşı savaş" sırasında on binlerce sivili öldürdüğüne, işkence ve insanlık dışı muamelede bulunduğuna ve bu sebeple soruşturma açıklaması için "yeterli şüphe"nin oluştuğuna dikkati çekti.

UCM, soruşturmanın kapsamının Filipinler UCM'den ayrıldığı için 1 Temmuz 2016 ile 16 Mart 2019'la sınırlandırıldığı belirtti.

Mahkeme, Filipinlerin Mart 2019 itibarıyla mahkemeden çekilmesinin, savcılığın bu tarihe kadar işlenen suçlara ilişkin soruşturma yapmasına engel teşkil etmediğini hatırlattı.

-"Suçlular arasındaki çatışmalar olduğunu savunmuştu"

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, göreve geldiğinden bu yana yürütülen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında "yargısız infaz" olduğundan şüphelenilen ölümlerin, suçlular arasındaki çıkar çatışmalarının sonucu olduğunu savunmuştu.

Duterte'nin sözcüsü Harry Roque ise Filipinler'de hukuk sisteminin düzgün çalıştığını ve bundan dolayı uyuşturucuyla savaşta, cinayetleri araştırmak için yabancı kurumlara ihtiyaçları olmadığını kaydetmişti.

Roque, UCM'nin resmi bir soruşturma başlatmasının "hatalı ve politik bir hamle olacağını" düşündüğünü belirterek, Mahkeme ile iş birliği yapılmayacağı açıklamasında bulunmuştu.

-Filipinler UCM'den çekilmişti

Filipinler, UCM'nin uyuşturucuyla mücadele kapsamında insanlığa karşı suç işlendiği iddialarına yönelik ön soruşturma başlatmasının ardından 17 Mart 2018'de mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nden çekilmişti.

Roma Statüsü gereği bir ülkenin UCM'ye üyeliği, BM Genel Sekreteri'ne çekilme bildirimin yapılmasından bir yıl sonra sona eriyor.