UCM, Cancavid milisleri komutanının insanlığa karşı suç ve savaş suçundan yargılamasına karar verdi
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UCM, Cancavid milisleri komutanının insanlığa karşı suç ve savaş suçundan yargılamasına karar verdi

UCM, Cancavid milisleri komutanının insanlığa karşı suç ve savaş suçundan yargılamasına karar verdi
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Ön İnceleme Dairesi, Sudan'daki Cancavid milisleri komutanı Ali Kuşayb'ın insanlığa karşı suç ve savaş suçundan yargılamasına karar verdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Ön İnceleme Dairesi, Sudan'daki Cancavid milisleri komutanı Ali Kuşayb'ın insanlığa karşı suç ve savaş suçundan yargılamasına karar verdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada Ali Kuşayb'ın (Ali Muhammad Ali Abd–Al-Rahman) Ağustos 2003 ila Nisan 2004 arasında Sudan'ın batısındaki Darfur'da işlenen suçlar sebebiyle yargılandığı belirtildi.

Açıklamada, Cancavid milislerinin komutanı Ali Kuşayb'ın 31 kez insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediğine ilişkin güçlü bir kanaatin oluştuğu ve Mahkemenin bu suçlara ilişkin yargılama yapacağı kaydedildi.

Ön İnceleme Dairesi; Ali Kuşayb'ı Batı Darfur'daki Kodom, Bindisi, Mukjar ve Deleig kasabalarında yüzlerce sivilin öldürülmesinden sorumlu tutuyor.

UCM'deki Darfur davaları

Sudan'ın UCM kurucu statüsü olan Roma Statüsü'ne taraf olmamasına rağmen Darfur hakkında 2005'te BM Güvenlik Konseyinde alınan karar sayesinde UCM'de soruşturma başlatılmıştı.

20 ay devam eden ön incelemenin ardından UCM, Darfur'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla beş zanlı hakkında 27 Nisan 2007'de yakalama emri çıkartmıştı.

Bu kişiler arasında Cancavid milislerinin komutanı olduğu iddia edilen Ali Kuşayb'ın yanı sıra eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile eski İçişleri Bakanı Ahmed Muhammed Harun da bulunuyor.

UCM ayrıca Afrika Birliği Barış Gücü üssü Haskanita'ya yapılan saldırıyla bağlantılı olarak savaş suçu işlediği iddiasıyla Sudanlı direniş lideri Bahar İdris Abu Garda ve Abdullah Banda hakkında da yakalama kararı çıkartmıştı.

Ali Kuşayb, Darfur olaylarıyla ilgili UCM'ye teslim edilen ilk zanlı olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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