UCM Başsavcısı Han, Afganistan'daki şiddet olaylarını üzüntüyle takip ettiklerini belirtti
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UCM Başsavcısı Han, Afganistan'daki şiddet olaylarını üzüntüyle takip ettiklerini belirtti

UCM Başsavcısı Han, Afganistan'daki şiddet olaylarını üzüntüyle takip ettiklerini belirtti
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Han, Afganistan'da artan şiddet olaylarını üzüntüyle takip ettiklerini belirterek taraflara uluslararası hukuka saygı duyma çağrısında bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Han, Afganistan'da artan şiddet olaylarını üzüntüyle takip ettiklerini belirterek taraflara uluslararası hukuka saygı duyma çağrısında bulundu.

Başsavcı Han, yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi raporlarının Afganistan'da insancıl hukukun ihlal edildiğine yönelik bulgular içerdiğini belirtti.

Han, mahkemenin yargı yetkisine giren suçlara ilişkin savcılığın incelemelerinin devam edeceğini kaydederek tarafları uluslararası hukuka saygı duymaya çağırdı.

Afganistan'daki çatışmalarda yakalanan kişilerin öldürülmeleri, yargısız infazları, kadın ve çocuklara ilişkin şiddet olaylarını üzüntüyle takip ettiklerini belirten Han, Kur'an-ı Kerim'in Maide Suresi'ndeki "Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur." ayetini paylaştı.

Han, bu ayetteki mesajları vurgulamanın tam zamanı olduğunu, Afganistan'da istikrarsızlık ve belirsizliğe son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı. Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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