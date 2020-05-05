UCM Başsavcısı Bensouda'dan BM Güvenlik Konseyine Hafter uyarısı
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UCM Başsavcısı Bensouda'dan BM Güvenlik Konseyine Hafter uyarısı

UCM Başsavcısı Bensouda'dan BM Güvenlik Konseyine Hafter uyarısı
05.05.2020 22:18 | Son Güncelleme: 05.05.2020 22:18

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Libya'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu raporda, ülkenin doğusundaki Halife Hafter'e bağlı gayrimeşru silahlı güçlerin işlediği suçlar ve sivillere...

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Libya'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu raporda, ülkenin doğusundaki Halife Hafter'e bağlı gayrimeşru silahlı güçlerin işlediği suçlar ve sivillere yönelik saldırıları endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle BMGK'ya video konferansla bağlanan Bensouda, Hafter'in, başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırıların sivilleri hedef aldığına, evlere, iş yerlerine ve Vadi er-Rebi'deki bir bisküvi fabrikasına yönelik saldırılarda birçok sivilin yaşamını yitirdiğine dikkati çekti.

Hafter'e bağlı komutan Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli hakkında yürütülen incelemeyi takip ettiğini vurgulayan Bensouda, Hafter'den Mahmud el-Verfali'yi tutuklayarak, yargılanması için yetkililere teslim etmesini istedi.

Mısır'da ikamet ettiği düşünülen eski Libya istihbarat ajansı başkanı Al-Tuhamy Muhammed Halid hakkındaki yakalama kararının da Mısır tarafından uygulanmadığını belirten Bensouda, Hafter ve Mısır dahil tüm ilgililerin UCM ile iş birliği içinde hareket etmesi için BMGK'yı ortak hareket etmeye çağırdı.

Bensouda ayrıca, Avrupa'ya geçmeye çalışan mültecilerin devlet kontrolündeki merkezlerde yasa dışı gözaltı ve işkenceye maruz kaldıklarını ve bu suçları işleyenlerin soruşturularak yargılanması gerektiğini vurguladı.

Libya'da güvenlik sorununun devamlı şekilde artmasının UCM'nin soruşturma faaliyetlerini engellediğinin altını çizen Bensouda, yasa dışı gözaltı merkezlerindeki kötü muamele ve Hafter'e bağlı gayrimeşru silahlı güçlerin sivillere yönelik saldırılarının kendilerini endişeye sevk ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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