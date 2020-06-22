UCM Başsavcısı Bensoruda: "Libya'da toplu mezarlar hakkında güvenilir bilgiler aldık"
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UCM Başsavcısı Bensoruda: "Libya'da toplu mezarlar hakkında güvenilir bilgiler aldık"

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensoruda, "Libya'da çocuk, kadın ve erkeklerin gömülü olduğu toplu mezarlar hakkında güvenilir bilgiler aldık" dedi.

UCM Başsavcısı Bensoruda:
22.06.2020 22:30 | Son Güncelleme: 22.06.2020 22:33

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensoruda, "Libya'da çocuk, kadın ve erkeklerin gömülü olduğu toplu mezarlar hakkında güvenilir bilgiler aldık" dedi.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, (UMH) darbeci General Hafter güçlerinden geri aldığı başkent Trablus ve Terhune kentlerinde toplam 11 adet toplu mezar bulmuştu. UMH, ayrıca hastanelerde toplam 190 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. UMH, bu olayların ardından 17 Haziran tarihinde toplu mezarlar ile ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Fatou Bensoruda, yaptığı açıklamada Libya'daki toplu mezarlar konusunda derin endişe duyduğunu dile getirdi. Başsavcı, Libya'daki soruşturmayı genişletmekten çekinmeyeceğini açıklayarak, "Libya'da çocuk, kadın ve erkeklerin gömülü olduğu toplu mezarlar hakkında güvenilir bilgiler aldık" dedi.

Başsavcı Bensoruda, Libyalı yetkililerden soruşturmalar için mezarları korumalarını isterken, mezarların savaş suçu ya da insanlığa karşı suç işlendiğine dair delil teşkil edebileceğinin altını çizdi. Başsavcı, ayrıca hava saldırıları nedeni ile ülkede çok sayıda sivilin yaralandığını vurguladı. Başsavcı Bensoruda, "Kasıtlı olarak sivillere saldırmak, Roma Tüzüğü uyarınca bir savaş suçudur. Bölgedeki tüm grupları uluslararası hukuk kurallarına tam olarak uymaya çağırıyorum. Özellikle askeri ve sivil yetkilileri kendilerine bağlı kişilerin suç işlemesini önlemek ve suçluları cezalandırmaları için çağrıda bulunuyorum" dedi.

UCM, 2011 Şubat ayından bu yanan Libya'da işlendiği iddia edilen suçları soruşturuyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada ise Terhune ve çevresinde 8 toplu mezar tespit edildiği bildirilmişti. - LAHEY

Kaynak: İHA

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