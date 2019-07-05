UCM Başsavcısı, Arakanlı Müslümanlara yönelik suçların soruşturulması için adli yetki istedi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensuda, Myanmar'dan Bangladeş'e göçe zorlanan Arakanlı Müslümanlara yönelik suçların soruşturulması için adli yetki istedi.

UCM'den yapılan açıklamada, Başsavcı Fatou Bensuda'nın mahkeme yargıçlarından Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen insanlık suçlarının Myanmar ve Bangladeş'te soruşturulması için adli yetki istediği duyuruldu. Euronews.com'da Görüntüle