Üçlü zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli Suriye mesajı
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Üçlü zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli Suriye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin biran önce huzur, güvenlik ve istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.

Üçlü zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli Suriye mesajı
01.07.2020 14:52 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin biran önce huzur, güvenlik ve istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Astana garantörleri olarak sergileyeceğimiz iş birliği hiç şüphesiz bu ülkenin geleceğini de belirleyici olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleşen Suriye zirvesi başladı. Video konferans yoluyla gerçekleştirilen zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Erdoğan, "2017 yılının Kasım ayında başlattığımız Astana formatındaki üçlü zirve süreci Suriye'de barış, güvenlik ve istikrarın tesisine önemli katkılar sağladı. Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükünetin tesis edilmesi ve ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunması temel önceliklerimizdir. Bugünkü toplantımızla bu ivmeyi devam ettireceğimize inanıyorum. Türkiye olarak ihtilafın başından itibaren Suriyeli kardeşlerimizin yanında olduk. Etnik kimliğine, kökenine, inancına bakmadan milyonlarca Suriyeli sığınmacıya kucak açtık. Suriye'nin terör örgütleri eliyle parçalanmaması için büyük hassasiyet gösterdik. Gerektiğinde fiili müdahalede bulunarak insani dramın ve bölücü emellerin önüne geçtik. Komşumuz Suriye'nin biran önce huzur, güvenlik ve istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Astana garantörleri olarak sergileyeceğimiz iş birliği hiç şüphesiz bu ülkenin geleceğini de belirleyici olacaktır. Bugünkü toplantımızı bu ideal yolunda atılmış bir adım olarak görüyor, şimdiden katkılarınız için teşekkür ediyorum. Yapacağımız istişarelerin Suriyeli kardeşlerimiz ve tüm bölgemiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İlker Turak/İHA)

Kaynak: İHA

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