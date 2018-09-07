Üçlü Zirve Tamamlandı
– Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı ortak basın toplantısı başladı.
– Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı ortak basın toplantısı başladı.
İran başkenti Tahran'da düzenlenen Üçlü Zirve'den önce liderler, ikili görüşmelerini tamamladı. Üçlü Zirve görüşmelere ilişkin basın toplantısı, Ruhani'nin konuşmasıyla başladı - Tahran