Üçlü liderler zirvesi sona erdi

Üçlü liderler zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde yapılan Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi sona erdi.

16.09.2019 20:36
Üçlü liderler zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde yapılan Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi sona erdi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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