Üçlü İlişki Esnasında Balkondan Düşüp Hayatını Kaybeden Modelin Soruşturması Tamamlandı

Geçen aralık ayında 18 yaşındaki Hollandalı manken Ivana Smit'in Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki bir otelin 20. katından çıplak bir şekilde düşüp ölmesi ile ile ilgili yapılan soruşturma tamamlandı.

İLİŞKİYE GİRDİKLERİNİ İTİRAF ETTİ

ABD'li iş adamı, 44 yaşındaki Alex Johnson ve 31 yaşındaki eşi Luna'nın ifadeleri alındı. Çift, modelin sürekli uyuşturucu kullandığını, model ile buluşup sarhoş olduktan sonra ilişkiye girdiklerini söyledi.

"DAHA ÖNCE DE ÜÇLÜ İLİŞKİYE GİRMİŞTİK"

İş adamı, "Eşim Luna biseksüel. Evliliğimiz oldukça ileri görüşlü bir evlilik" dedi. Çift daha önce de üçlü ilişkiye girdiklerini kabul etti. Luna ise Ivana'yı görür görmez çok etkilendiğini ve onunla birlikte olmak istediğini eşine söylediğini anlattı.

POLİS CİNAYETTEN ŞÜPHELENİYOR

Modelin kaza ile düştüğünü söylemelerine rağmen İngiliz vatandaşı olan mankenin ölümünü soruşturan polis, çiftin ifadeleri tatmin edici bulmadı.

Yetkililer olayın cinayet olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade ederek, davanın bu yönde açılacağını ifade etti.