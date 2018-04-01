Üçlü İlişki Esnasında Balkondan Düşüp Hayatını Kaybeden Modelin Soruşturması Tamamlandı
Malezya'da bir iş adamı ile eşinin kaldığı 20. kattaki otel odasının balkonundan düşerek hayatını kaybeden modelin ölümü ile ilgili soruşturma tamamlandı. Yetkililer, olayı cinayet olarak değerlendirdi.
Geçen aralık ayında 18 yaşındaki Hollandalı manken Ivana Smit'in Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki bir otelin 20. katından çıplak bir şekilde düşüp ölmesi ile ile ilgili yapılan soruşturma tamamlandı.
İLİŞKİYE GİRDİKLERİNİ İTİRAF ETTİ
ABD'li iş adamı, 44 yaşındaki Alex Johnson ve 31 yaşındaki eşi Luna'nın ifadeleri alındı. Çift, modelin sürekli uyuşturucu kullandığını, model ile buluşup sarhoş olduktan sonra ilişkiye girdiklerini söyledi.
"DAHA ÖNCE DE ÜÇLÜ İLİŞKİYE GİRMİŞTİK"
İş adamı, "Eşim Luna biseksüel. Evliliğimiz oldukça ileri görüşlü bir evlilik" dedi. Çift daha önce de üçlü ilişkiye girdiklerini kabul etti. Luna ise Ivana'yı görür görmez çok etkilendiğini ve onunla birlikte olmak istediğini eşine söylediğini anlattı.
POLİS CİNAYETTEN ŞÜPHELENİYOR
Modelin kaza ile düştüğünü söylemelerine rağmen İngiliz vatandaşı olan mankenin ölümünü soruşturan polis, çiftin ifadeleri tatmin edici bulmadı.
Yetkililer olayın cinayet olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade ederek, davanın bu yönde açılacağını ifade etti.
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Serhat damdan düsen sen olmayasin dikkat etttCevap Yaz Yayından Kaldır
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Serhat adını degiştir lütfen,,örnegin salakis coni müller çavuşesku olabilir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Nedir bu haber mi sebep nedir..kimi ilgilendirir bu tür haberler.....asla haber olmamalı bu tür yabancı olaylarCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Zina toplumsal bir tehlikedir; binlerce yıllar boyunca insanlığı mahveden zina olmuştur. Zina''yı yapan her türlü günahı işler çünkü aile, nikah, sadakat gibi inançları yoktur. Parası var diye elde edebildiği kişileri mi düşüneceksin, parası var diye tava gelenlerin inancını mı sorgulayacaksın, ideal olan bence yaşamasınlar çünkü para kazanmasına engel olunanların hakkını duble yiyorlar. Zina lobisi bile far faiz lobisi ne ki bunu görün artık ANTİ TURKISH DELIGHT!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Habere bak sadece maksat kokuyor..turkiyeye yapılmak istenen gizli darbe ceşidi galiba bu tür haberler artık kıllanıyorum ilgililer yokmuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır