Üçlü gayriresmi Kıbrıs görüşmesi Berlin'de başladı
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Üçlü gayriresmi Kıbrıs görüşmesi Berlin'de başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis arasındaki üçlü gayriresmi Kıbrıs görüşmesi Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı.

25.11.2019 21:58 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:58
Üçlü gayriresmi Kıbrıs görüşmesi Berlin'de başladı

(KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis arasındaki üçlü gayriresmi Kıbrıs görüşmesi 'nın başkenti 'de başladı.


Guterres, Adlon Otelinde, önce Anastasiadis, ardından Akıncı ile ayrı ayrı yaklaşık 20'şer dakika görüştü.

Akıncı, Anastasiadis ve Guterres, daha sora akşam yemeğinde üçlü gayriresmi görüşme için bir araya geldi.

Kaynak: AA
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