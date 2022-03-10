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Üçlü dışişleri bakanları toplantısından ilk kare

İhlas Haber Ajansı - Ertuğrul Gün - Politika
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Üçlü dışişleri bakanları toplantısından ilk kare Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı.

ANTALYA (İHA) - Üçlü dışişleri bakanları toplantısından ilk kare

ANTALYA - Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna- Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katılımıyla Antalya'da düzenlenen üçlü barış zirvesi başladı. Görüşmenin ardından taraflardan Kuleba'nın basın toplantısı yapması bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Politika

Antalya, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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