UCLG-MEWA Yönetim Kurulu toplantısı Nevşehir'de başladı
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Birleşmiş Milletler, Nevşehir

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu toplantısı Nevşehir'de başladı

MEWA Yönetim Kurulu toplantısı Nevşehir'de başladı UCGL-MEWA Başkanı Sadie, " BM'den sonra en büyük ikinci kuruluşuz" Nevşehir Belediye Başkanı Arı, " Böyle önemli toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluyuz" Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Yönetim...

10.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:16
UCLG-MEWA Yönetim Kurulu toplantısı Nevşehir'de başladı

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu toplantısı Nevşehir'de başladı

UCGL-MEWA Başkanı Sadie, " BM'den sonra en büyük ikinci kuruluşuz"

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, " Böyle önemli toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluyuz"

NEVŞEHİR - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Yönetim Kurulu toplantısı ile Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi yan etkinliği Nevşehir Crowne Plaza Cappadocia Otel'de düzenlenen basın toplantısı ile başladı.

Nevşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bugün başlayan toplantıda Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Batı Asya'nın çeşitli ülkelerinden 100'e yakın belediye başkanı ve yerel yönetim birliklerinin katılması bekleniyor. UCLG-MEWA Yönetim Kurulu'nun Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantı Crowne Plaza Cappadocia Otel'de Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, UCLG MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve UCLG-MEWA Başkanı Mohamed Saadie toplantı öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı basın toplantısında " Birlemiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya teşkilatının bahar dönemi yönetim kurulu toplantısını şehrimizde gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl Lübnan'da gerçekleştirmiş olduğumuz genel kurulda Türkiye'den ev sahipliğini yapmak istediğimizi beyan etmiştik. Bu beyanımızın üzerine orada oy birliğiyle bir karar alındı ve bahar yönetim kurulu toplantımızı yapmak üzere misafirlerimizi burada ağırlamaya başladık. UCLG-MWA Birleşmiş Milletler 'den sonra dünyadaki en büyük teşkilattır. Bizim ülkelerimizin arasında ki var olan diyalogları nasıl ki ülkeler arasında birliği, beraberliği sağlamak için liderlerimiz, hükümetlerimiz gayret sarf ediyor ise UCLG-MEWA'da yerel yönetimler de bu iş birliğini tesis etmek ve ülkelerimizin birlik, beraberliğini ve iş birliğini güçlendirmek için gayret sarfetmektir. Bugün UCLG-MEWA Başkanımız Mohamed Saadie'yi misafir ediyoruz. Bu toplantı şehrimiz açısından da şahsım açısından da kıymetli. Daha 11 aylık bir belediye başkanıyız. Daha belediye başkanlığımızın ikinci, üçüncü ayında Lübnan'da gerçekleştirilen toplantıda MEWA'nın yönetim kuruluna, saymanlığına ve mali denetleme kurulu başkanlığına beraberinde turizm ve kültür eşit başkanlığına seçildim. Bu da başarılı bir girişti" dedi.

UCLG-MWA Genel Sekreteri Mehmet Duman'da açıklamasında, "Nevşehir önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Dünyanın sıkıntılı olduğu dönemde bu işi gerçekleştirmek durumundayız. Belediye Başkanı Rasim Arı yeni bir belediye başkanı. İfadesinde de bunu söylüyor. Ama bir yıl dolmadan şehrini hem Türkiye hem de dünyaya tanıtmak ve duyurmayla ilgili gereken gayreti çabayı gösteriyor. Bizim teşkilatımız içerisinde aldığı roller ile de bunu ispatlamış durumda. Bizim 2019 Amman'da yapmış olduğumuz Genel kurulda saymanlığa seçilmesinin yanı sıra turizm komitesinde de aktif rol alıyor. Tabi bu toplantımızda UCLG-MEWA'nın eş başkanımız da yarın toplantımıza katılacak" diye konuştu.

UCLG-MEWA Başkanı Mohamed Saadie ise burada yaptığı açıklamada böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmasından dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür ederken buraya Lübnan'dan 20 kişi gelecektik ama Lübnan'ın iflas etmesi ve Korona virüs salgınından dolayı sadece ben gelebildim dedi. Saadie, " Burada aranızda bulunmaktan memnun olduğumu söylemek istiyorum. Çünkü siz benim ikinci ailemsiniz. Öncelikle basın mensuplarını selamlıyorum. Sizlerin önemli rolünü biliyorum. Geçmişte bu alanda çalışmalar yaptım. Siz hem yerel yönetimlerin başarısını yansıtıyorsunuz hem de başarısızlıkları da bize aktarıyorsunuz ki biz onları başarıya dönüştürelim. Maalesef ki Türkçe bilmediğim için Arapça konuşuyorum. Ama yakın zamanda Türkçe öğreneceğim. Çünkü Türkçe hem sevdiğim insanların hem de sevdiğim ülkenin dilidir. Buradaki toplantımıza ev sahipliği yapan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya çok teşekkür ediyorum. Allah işini özenle yapan kulunu sever. Belediye Başkanı Rasim Arı'da bunu uyguluyor. Şunu da göz ardı etmemeliyiz. Rasim Arı tüm uluslararası etkinliklere elinde geldiği kadar katılım sağlıyor. Orada da hem Nevşehir'i hem Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil ediyor. Dünyadaki tüm insanları buraya çekmeye çalışıyor. Biz UCLG-MEWA olarak Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın her zaman arkasındayız. UCLG-MEWA olarak Mehmet Duman'ın da söylediği gibi yerel yönetimlere elinden gelen her türlü sağlıyor. Mehmet Duman'a da çalışmalarında teşekkür ediyorum. UCLG-MEWA Birleşmiş Milletler 'den sonra en büyük ikinci kuruluştur. UCLG-MEWA'nın öncelikli hedefleri sürdürülebilir kalkınma amaçlarını yerelleştirmektir. Biliyoruz ki her şehrin her belediyenin farklı özellikleri var. Biz elimizden geldiği kadarıyla benzerlikleri belediyeler arasında ayarlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla belediyelerde ki sosyalleşmeleri de destekleyeceğiz. Emin olun aramızdaki dil bize engel olmayacak. Çünkü bizim duygularımız dilden e sözlerden daha güçlüdür. Nevşehir'de düzenlenen toplantı için Belediye Başkanı Rasim Arı'ya yeniden teşekkür ediyorum. Lübnan'dan 20 kişinin üzerinde katılım sağlamak istiyorduk. Ama maalesef Lübnan'da yaşanılan iflastan dolayı ve Korona virüsünden dolayı 20 kişi rezervasyon yaptırmalarına rağmen gelemediler. Beni bir uçak getirmeseydi ben başka bir yol bulup gelme şansımı deneyecektim" şeklinde konuştu.

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu toplantısı Nevşehir'de başladı

Kaynak: İHA

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UCLG-MEWA Yönetim Kurulu toplantısı Nevşehir'de başladı

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