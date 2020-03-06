UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı Nevşehir'de yapılacak

06.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:14

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı ile "Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi" yan etkinliği Nevşehir'de gerçekleştirilecek.

Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, 10-12 Mart'ta yapılacak toplantıya, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Batı Asya'nın çeşitli ülkelerinden 100'e yakın belediye başkanı ve yerel yönetim temsilcisi katılacak.

UCLG-MEWA yönetim kurulu üyesi ve Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı yazılı açıklamada, toplantıya ev sahipliği yapacak olmalarından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Çeşitli ülkelerden gelecek olan belediye başkanlarımızı ve yerel yönetim birliklerinin temsilcilerini şehrimizde en iyi şekilde misafir ederek hem ülkemizin hem de Kapadokya bölgesinin tanıtımına katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA