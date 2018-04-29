Uclg-Mewa Yönetim Kurulu Balıkesir'de Toplandı

Balıkesir'in Karesi Belediyesi 3 gün süren Uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı.

Edremit'te Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu üyelerinin 27-29 Nisan arasında toplantısına 13 ülkeden 169 üye katıldı. Toplantıda, UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5'in Yerelleştirilmesi Taahhüdü Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve diğer katılımcılar tarafından törenle imzalandı.

Toplantıda konuşan ve bin yılın kalkınma hedefleri üzerinde duran Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bu hedeflerin 3. maddesi olarak kadın erkek eşitliği sağlanması, kadınların konumlarını güçlendirme maddesi ile toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında bir yapı taşı olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Toplumsal cinsiyet konusundaki adaletsizliklerle mücadele etme konusundaki çabalarımızı bu dönemde de devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların diğer bir ayağını ise Avrupa yerel yaşamda kadın erkek eşitliliği şartı oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliliği şartı yerel ve bölgesel düzeyde kadın erkek eşitliği politikasının uygulanmasında somut bir araç görevi görmektedir. Bizler de bu belgenin bölgemizde hayata geçirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Komitemiz 12 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı programda kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi taahhüdünü kabul etmiştir" dedi.

Katılımcı belediye konusunda örnek sayılabilecek sayılı belediyelerden olduklarını ifade eden Yılmaz, "Karesi Belediyesi hizmette bu 5 ilkeyi prensip edinmiştir. Bunlar katılımcı, kültürel, sosyal, hizmet ve çevre dostu belediyeciliktir ama hepsinin başlangıcı katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilikten kastımız sivil toplum örgütlerinin yada toplumun içinde yaşayan her bireyin kendini ifade edebildiği ve taleplerini belirttiği bir altyapısı olmasıdır. Biz de tek başına yapamayacağımız için bu manada Karesi Kent Konseyi ile halkımızın her kesimine ulaşıyoruz. Kent konseyinin içinde çocuk, kadın, gençlik ve engelliler meclisimiz var" diye konuştu.

Diğer konuşmacıların ardından taahhüt imza töreninden sonra aile fotoğrafı çekildi ve oturumlara devam edildi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ekseninde katılımcılık ve girişimcilik panellerinin moderatörlüklerini ise Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Nuray Akçasoy, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Akçar yaptı. Konuşmacılar, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi konusunu ve bunun devam ettirilmesinin önemine dikkat çektiler.

Konuk heyet bugün yapılacak olan teknik gezi sonrası ilçeden ayrılacak. - BALIKESİR