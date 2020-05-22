UCLG Eş Başkanı ve TDBB Başkanı Altay'dan dünya belediyelerine bayram mesajı
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UCLG Eş Başkanı ve TDBB Başkanı Altay'dan dünya belediyelerine bayram mesajı

UCLG Eş Başkanı ve TDBB Başkanı Altay'dan dünya belediyelerine bayram mesajı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Eş Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm dünyadaki belediye başkanlarına Ramazan...

22.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:38

UCLG Eş Başkanı ve TDBB Başkanı Altay'dan dünya belediyelerine bayram mesajı

KONYA - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Eş Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm dünyadaki belediye başkanlarına Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

UCLG Eş Başkanı ve TDBB olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm dünyadaki belediye başkanlarına Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu hem UCLG çatısı altındaki belediye başkanlarıyla hem de Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyesi başkanlarla paylaşmak istediğini belirten Başkan Altay, "Dünyanın dört bir tarafında yaşayan Müslümanlar olarak Ramazan ayını oruç tutarak, daha çok ibadet ederek; paylaşarak, fakir, hasta ve güçsüzlere her zamankinden çok sahip çıkarak geçirdik. Sonunda da Allah'ın mükafat olarak sunduğu bayrama ulaştık. Bayramlar Müslümanlar için tüm erdemlerin harmanlandığı günlerdir. Bizler bayramlarda din kardeşlerimizle bayramlaşırken; Allah'ın merhamet, şefkat ve sevgi denizinden tüm insanlığı nasiplendirmeye gayret eder, dua ederiz. Bu müstesna günlerde küsler barışır, kavgalar sona erer, kardeşlik duyguları ön plana çıkar. Özetle; bayramlar günümüz insanoğlunun muhtaç olduğu tüm güzellikleri bağrında saklar" dedi.

"Bu kötü günler sona erecek"

Dünya milletleri olarak yeni tip Korona virüs (Covid-19) sebebiyle zor bir dönemden geçildiğini kaydeden Başkan Altay, "Bu virüsü atlatmak için tüm şehirler ve ülkeler olarak tedbirler uyguladık. Bizler Türkiye'de bu süreci Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetimizin aldığı tedbirler, sosyal destek çalışmaları, hastanelerimizin kapasitesi, doktorlarımızın fedakarlıkları ile diğer ülkelere nazaran daha sorunsuz atlattık. Konya olarak da bu süreçte yaptığımız dezenfeksiyon çalışmaları, sosyal destek programları ve aldığımız tedbirlerle örnek olduk. Dünyadaki tüm şehirlerin yaşadığı bu kötü günleri, el ele vererek en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Ramazan Bayramı'nın İslam dünyası ve tüm İnsanlık alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bayramın, Covid-19 salgını başta olmak üzere tüm hastalıkların sona erdiği, dünyaya barışın egemen olduğu, insanların birbirlerini kardeşlik duyguları ile sevdiği bir geleceğe vesile olmasını niyaz ediyor, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum" diye konuştu.

UCLG Eş Başkanı ve TDBB Başkanı Altay'dan dünya belediyelerine bayram mesajı

Kaynak: İHA

Manşet

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