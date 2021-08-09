ÜÇLERBEY-KIZILIRMAK MAHALLESİ PARSELASYON PLANI
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ÜÇLERBEY-KIZILIRMAK MAHALLESİ PARSELASYON PLANI

ÜÇLERBEY-KIZILIRMAK MAHALLESİ PARSELASYON PLANI
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10 AĞUSTOS 20213194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ DOĞRULTUSUNDA TANZİM EDİLEN PARSELASYON PLANI İLANIİlimiz Merkez Üçlerbey Mahallesi 310-311-354-1230 nolu, Kızılırmak Mahallesi 300 ve 305 nolu adalar ve 329 adet muhtelif taşınmazları kapsayan alanda, (yaklaşık 350 Hektar) idaremizce...

10 AĞUSTOS 2021

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ DOĞRULTUSUNDA TANZİM EDİLEN PARSELASYON PLANI İLANI

İlimiz Merkez Üçlerbey Mahallesi 310-311-354-1230 nolu, Kızılırmak Mahallesi 300 ve 305 nolu adalar ve 329 adet muhtelif taşınmazları kapsayan alanda, (yaklaşık 350 Hektar) idaremizce 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi doğrultusunda yapılan Parselasyon Planı çalışması, Belediyemiz Encümen'inin 03/08/2021 tarih ve 857 sayılı kararı ile Onaylanarak 10/08/2021 tarihinde başlamak üzere İnternet Sitemizde ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüz ilan panosunda bir ay müddetle askıya çıkartılmıştır.

Söz konusu işlem 3194 sayılı imar kanununun 19. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki yönetmeliğin, 25 ve 26. maddeleri gereğince tüm taşınmaz sahipleri veya mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

1-Encümen Kararı

2-Özet Cetveli

3-Parselasyon Planı

4-Mal Sahipleri Formu

5-Tescile Esas Dag

6-Tescil Sayfası

Oluşturma Tarihi : 09 Ağustos, 2021

Okunma Sayısı : & 38

Kaynak: Habermetre

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