Uçkun toplarken yaralanan çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uçkun toplarken yaralanan çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı

Uçkun toplarken yaralanan çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erek Dağı'na uçkun adlı bitkiyi toplamak için çıkarken düşerek yaralanan çocuk, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erek Dağı'na uçkun adlı bitkiyi toplamak için çıkarken düşerek yaralanan çocuk, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Erek Dağı'nda kendiliğinde yetişen ve bölgede 'yayla muzu' olarak bilinen uçkun bitkisini toplamaya giden Alican Dinler (12), dengesini kaybederek yaralandı. Yanındakilerin haber vermesi üzerine bölgeye UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dinler'in bulunduğu bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle Hakkari'de görevde bulunan ambulans helikopter sevk edildi. Kısa sürede bölgeye varan helikopterle alınan yaralı çocuk, Van Ferit Melen Havalimanına getirildi. Burada ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuk tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - VAN

Uçkun toplarken yaralanan çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı
Uçkun toplarken yaralanan çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika | Elektrik akımına kapılan işçi ölümden döndü
Son Dakika | Elektrik akımına kapılan işçi ölümden döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Burak Yılmaz Nihat Özdemir Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uçkun toplarken yaralanan çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 19:24:20. #1.16#

title