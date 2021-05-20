VAN UÇKUN TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, AFAD VE UMKE EKİPLERİNCE KURTARILDI
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VAN UÇKUN TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, AFAD VE UMKE EKİPLERİNCE KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, uçkun toplamak için çıktığı kayalıklarda dengesini kaybedip düşerek yaralanan Veysel Işık (44), kurtarma ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, uçkun toplamak için çıktığı kayalıklarda dengesini kaybedip düşerek yaralanan Veysel Işık (44), kurtarma ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Bilinci konfüze, kafa ve omurilik travması olduğu belirlenen Işık, zorlu arazi koşullarında AFAD ve UMKE ekipleri tarafından sedye ile ambulansa taşınarak, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye ulaştırıldı.

İpekyolu ilçesine bağlı Değirmen Mahallesi yakınındaki dağlık bölgede uçkun toplamaya giden Veysel Işık, ayağının kayması sonucu bir anda dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten kayalığa düşüp, yaralandı. Işık, düştüğü yerde mahsur kalırken, ihbar üzerine olay yerine AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşullarında yaya olarak yürüyen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu Işık'ı bulunduğu yerden kurtardı. Arazinin engebeli olması nedeniyle Işık'ın sedye ile taşınması sırasında ekipler zor anlar yaşadı. Bilinci konfüze, kafa ve omurilik travması olduğu belirlenen Işık, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

VAN UÇKUN TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, AFAD VE UMKE EKİPLERİNCE KURTARILDI
VAN UÇKUN TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, AFAD VE UMKE EKİPLERİNCE KURTARILDI
VAN UÇKUN TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, AFAD VE UMKE EKİPLERİNCE KURTARILDI
VAN UÇKUN TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, AFAD VE UMKE EKİPLERİNCE KURTARILDI
VAN UÇKUN TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, AFAD VE UMKE EKİPLERİNCE KURTARILDI
VAN UÇKUN TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, AFAD VE UMKE EKİPLERİNCE KURTARILDI
VAN UÇKUN TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, AFAD VE UMKE EKİPLERİNCE KURTARILDI
VAN UÇKUN TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, AFAD VE UMKE EKİPLERİNCE KURTARILDI
VAN UÇKUN TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, AFAD VE UMKE EKİPLERİNCE KURTARILDI
VAN UÇKUN TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, AFAD VE UMKE EKİPLERİNCE KURTARILDI
VAN UÇKUN TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, AFAD VE UMKE EKİPLERİNCE KURTARILDI
VAN UÇKUN TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, AFAD VE UMKE EKİPLERİNCE KURTARILDI
VAN UÇKUN TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, AFAD VE UMKE EKİPLERİNCE KURTARILDI
VAN UÇKUN TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, AFAD VE UMKE EKİPLERİNCE KURTARILDI
VAN UÇKUN TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, AFAD VE UMKE EKİPLERİNCE KURTARILDI
VAN UÇKUN TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, AFAD VE UMKE EKİPLERİNCE KURTARILDI
VAN UÇKUN TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, AFAD VE UMKE EKİPLERİNCE KURTARILDI
VAN UÇKUN TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, AFAD VE UMKE EKİPLERİNCE KURTARILDI
VAN UÇKUN TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞTÜ, AFAD VE UMKE EKİPLERİNCE KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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