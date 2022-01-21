Üçkaya Vadisi kar yağışının ardından drone ile görüntülendi
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Iğdır'daki Üçkaya Vadisi, kar yağışıyla beyaza büründü.
IĞDIR (AA) - Iğdır'daki Üçkaya Vadisi, kar yağışıyla beyaza büründü.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir etkisini sürdüren kar yağışı, Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyündeki Üçkaya Vadisi'ni beyaz örtüyle kapladı.
Doğal yapısı, ağaçları, akarsuları ve sarp kayalıklarıyla bilinen 26 kilometre uzunluğundaki vadi, kar yağışının ardından Anadolu Ajansı muhabirince drone ile görüntülendi.