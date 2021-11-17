Üniversitemiz Turkmsıc Topluluğu tarafından, Ucim Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ile ortaklaşa; 20 Kasım 2021 tarihi Cumartesi günü 08. 00-18. 00 saatleri arasında, İlimiz Atapark Meydanında; vatandaşlarımıza çocuklarımızın önemi ve onları istismardan koruma ile ilgili bilinçlendirmek amacıyla "Ucim ile Çocuk İstismarı ve Çocuk Hakları Bilgilendirme Çalışması" adlı etkinlik gerçekleştirilecektir.

Etkinliğe tüm halkımız, öğrencilerimiz ve personelimiz davetlidir.

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