: UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan'dan çocuk istismarıyla mücadele vurgusu

21.02.2020 22:15 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:17

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Sadet Özkan, "Bugün Leyla'nın davasındaydık ve davada somut olan durumun nasıl soyutlaştırılmaya çalıştığı çok acı vericiydi. Yani bir çocuk, bugün aramızda yok. Biz hep birlikte bu çocuğu günlerce aradık ve yaşaması için dua ettik. Biliyoruz ki o 24 saat, 48 saat, 72 saat geçtikçe aslında çocuğun bu hayattan koparıldığını anlıyoruz. Biliyorum ki bu çocukların ruhu bizi izliyor ve bizler de mücadele etmeliyiz." dedi.

UCİM ile Ağrı Barosunca Ağrı Barosu Konferans Salonunda "Çocuk İstismarı ile Mücadelede Sahadan izlenimler" konulu konferans düzenlendi .

Konferansta konuşan UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, Ağrı'da bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in öldürülmesiyle 1. Ağrı Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katıldıklarını hatırlattı.

Leyla Aydemir cinayeti ile değerlendirme yapan UCİM Genel Başkanı Özkan, şöyle devam etti:

"Bugün Leyla'nın davasındaydık ve davada somut olan durumun nasıl soyutlaştırılmaya çalıştığı çok acı vericiydi. Yani bir çocuk, bugün aramızda yok. Biz hep birlikte bu çocuğu günlerce aradık ve yaşaması için dua ettik. Biliyoruz ki o 24 saat, 48 saat, 72 saat geçtikçe aslında çocuğun bu hayattan koparıldığını anlıyoruz. Biliyorum ki bu çocukların ruhu bizi izliyor ve bizler de mücadele etmeliyiz. Ankara'da Eylül aramızdan koparıldı ve yıllarca ekmeğini yediği insanlar tarafından bunu yaşadı. Mertcan aramızdan gitti, Eymen aramızdan gitti. Bu çocuklar bizlerin arasından kopartıldı."

Çocukların acı çekmemesi, üzülmemesi ve güzel yarınlar kurması için hep birlikte mücadele ettiklerini vurgulayan Özkan, öğretmenliği döneminde çocuk istismarına yönelik verdiği mücadeleyi anlattı.

Özkan, iyi davranışı ve kötü davranışın çocuklar üzerinde büyük bir iz bıraktığına işaret ederek, "Kaybetmekten korkanlar değil mücadele edenler kazanır. Bu sefer namussuzlar, alçaklar ve sapkınlar değil bizler bu mücadeleyi kazancağız. Burada olduğunuz için önünüzde saygıyla eğiliyorum. Umarım mücadelemize katılır, mücadelemizde hep birlikte hakka ve zafere ulaşırız." diye konuştu.

Ağrı Baro Başkanı Salih Aydın ise UCİM'in güven ve dürüst ilkeye sahip olduğunu anlatarak, başarılı çalışmalara imza attıklarını dile getirdi.

Konferans sonrası Baro Başkanı Aydın, Özkan'a plaket verdi.

Konferansa UCİM üyelerinin yanı sıra yanı çok sayıda avukat katıldı.

Kaynak: AA

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