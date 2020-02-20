UCİM, çocuk istismarıyla mücadeleyi anlattı

20.02.2020 19:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:44

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, "Sağlıklı bireyler yetiştirmek için çocuklarımız için mücadeleyi hep birlikte vermeliyiz. Hepimiz çocuk olduk, bu mücadelenin içinde yüzde 85'i genç. Biz, dünün çocuklarıyla bugünün çocuklarını kurtarmaya çalışıyoruz. Ne çocukluğunuzu unutun ne de çocuklara çocukluğunu unutturun." dedi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) konferans salonunda, UCİM ile ETÜ'nün ortaklaşa düzenlediği Çocuk İstismarı ile Mücadele konferansında, UCİM Bilim Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Sait Yıldırım "Çocuk istismarının sosyolojik boyutu", UCİM Genel Başkan Danışmanı ve Erzurum Temsilcisi Avukat Ayşegül Aydoğan, "Çocuk istismarının hukuku", UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan da "Çocuk istismarı ile mücadelede sahadan izlenimler" konulu sunum yaptı.

Sunum sonrası konuşan UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, öğretmenliği döneminde çocuk istismarına yönelik verdiği mücadeleyi anlattı.

Özkan, severek başladığı meslekte çocukların hayatlarına dokunmayı hedeflediğini dile getirerek, çocuklara iyi dokunuş ve kötü dokunuş gibi çok önemli eğitim verdiğini aktardı.

Öğretmenlik döneminde yaşadıklarını ve öğrencilerin başlarına gelen talihsiz olayları anlatınca gözyaşlarına hakim olamayan Özkan, "Görev yaptığım köydeki okulda ters giden şeyler vardı. Öğrencilerde de olumsuzluk seziyordum. Şüphelerimin üzerine gittim ve sonucunda okuldaki bir öğretmenin 6 çocuğa pornografik film izlettiğini ve cinsel olarak istismar ettiğini anladığımda hemen şikayetçi oldum. Verdiğimiz mücadele sonunda ise öğretmen 82 yıl 6 ay hapis cezası aldı." dedi.

Özkan, çocuk istismarı konusunda öğretmenlerin daha özverili olması gerektiğini belirterek, anne ve babalar başta olmak üzere bu konuda herkese vazife düştüğünü vurguladı.

Çocuk istismarını önlemede verilen mücadelenin ruh ve vicdanla alakalı olduğuna işaret eden Özkan, "Sağlıklı bireyler yetiştirmek için, çocuklarımız için mücadeleyi hep birlikte vermeliyiz. Hepimiz çocuk olduk, bu mücadelenin içinde yüzde 85'i genç. Biz dünün çocuklarıyla bugünün çocuklarını kurtarmaya çalışıyoruz. Ne çocukluğunuzu unutun ne de çocuklara çocukluğunu unutturun" diye konuştu.

Özkan, UCİM'i kurduktan sonra kocaman aile olduklarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkede yürekli, vicdanlı yargı mensupları var ama işini layıkıyla yapmayan da var. Sorun içimizdeki yanlış insanların işgüzarlığı. Bir öğretmen okulda böyle olay yaptığında okul müdürü okulun adı çıkmasın diye olayı kapatıyorsa bilin ki onun da kapatmak istediği birşey var. Ama bir okul müdürü bu anlamda mücadelenin içindeyse o zaten yeterince şeffaftır ve çocuklar o müdürün vatanıdır. İyi yürekli, vicdanlı ve merhametli insanlarla bu mücadeleyi hep birlikte kazanıp dünyaya ışık olacağız."

Konferans sonrası ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Özkan'a plaket verdi.

Konferansa Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, çok sayıda öğrenci ve akademisyen de katıldı.

Kaynak: AA