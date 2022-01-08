AĞRI (İHA) - UCİM Ağrı gönüllüleri Kızılay'a destek için bir araya geldi

AĞRI Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği gönüllüleri Kızılay'a destek vererek kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ının "Kan bağışında bulunun, hayat kurtarın" sloganı ile yürüttüğü kan bağışı kampanyasına destek vermek için Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Kızılay Kan Alma Biriminde bir araya gelen UCİM gönüllüleri burada kan bağışında bulundu. Kan bağışında gönüller diğer STK'ları da kan vermeye davet etti.

Kan bağışının hayat kurtarmada önemli bir rol aldığını vurgulayan UCİM Ağrı İl Sorumlusu Yusuf Yıldırım "Bizler Kızılay'ın "Kan bağışında bulunun, hayat kurtarın" sloganı ile yürüttüğü kan bağışı kampanyasına UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği olarak destek veriyoruz. Bizler Biliyoruz ki verilen her kan, hayat kurtarmaya vesile oluyor. Bu yüzden kan veren tüm UCİM gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Burdan ise bir insanın hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşamak isteyen herkesi özellikle Sivil Toplum Kuruluşlarımızı Kızılaya kan bağışı yapmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.