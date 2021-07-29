UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları yarın Sakarya'da başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları yarın Sakarya'da başlıyor

UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları yarın Sakarya'da başlıyor
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Spor

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları yarın Sakarya'da başlayacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları yarın Sakarya'da başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sakarya Büyükşehir'in "Bisiklet Dostu Şehir" sloganıyla organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) dünya seviyesindeki MTB Cup Maraton Serisi Yarışları'nın Sakarya'da gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, "En üst kategoride yapılacak olan bisiklet yarışları 30 Temmuz Cuma günü Adapazarı Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde saat 09.00'da başlayacak. İlk gün MTB Cup- HC (XCO) dağ bisikleti yarışı vadi içindeki 4,5 kilometrelik parkurda tamamlanacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 1 Ağustos Pazar günü saat 11.00'da start alacak olan MTB Cup Maraton Series dağ bisikleti yarışının ise Alandüzü, Uzunköy, Yukarıdereköy ve Esentepe'yi kapsayan 110 kilometrelik parkurda yapılacağı aktarıldı.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin yine tarihi bir organizasyonu misafir ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bisiklet sporunun Türkiye'deki merkezi haline gelen tesisimizde toplamda 3 gün sürecek MTB Cup Maraton Serisi yarışlarında, 15 ülkeden 150 sporcu dünya yarışının yapıldığı 110 kilometrelik parkurda kıyasıya yarışacak. Sporcularımızı en güzel şekilde ağırladık. Bu heyecana ortak olmak için tüm Sakarya'yı yarın sabah 09.00'da vadiye bekliyoruz."

Son antrenmanların ve kayıt işlemlerinin sürdüğü Bisiklet Vadisi'nde hazırlık yapan Danimarkalı Viktoria Smidth Knudsen, bisikletseverleri İngilizce ve Türkçe yarışa davet ederek, "Bu yarışı izlemek için Türkiye'nin her yerinden buraya gelmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Prens Harry İrem Derici Bülent Serttaş
Spor Eda Erdem Arda Turan Mesut Özil Hakan Reçber Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları yarın Sakarya'da başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 19:09:53. #1.15#

title