15.09.2019 20:28

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sakarya'da düzenlenen Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde "Temiz bir dünya için pedal çevir" sloganıyla düzenlenen etkinliğin üçüncü gününde 70 sporcu mücadele etti.

Organizasyon kapsamında düzenlenen Uluslararası Sakarya Dağ Bisikleti Yarışması'nın startını Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.

Yarışta 16 ülkeden 50 erkek sporcu 37,1 kilometre, 14 ülkeden 20 kadın sporcu ise 28 kilometre asfalt, kum ve çakıldan oluşan parkurda pedal çevirdi.

Uluslararası Sakarya Dağ Bisikleti Yarışması'nda dereceye giren sporcular şunlar:

Elit erkekler: 1. Martins Blums (Letonya), 2. Ivan Flatov (Rusya), 3. Martin Haring (Slovakya)

Elit kadınlar: 1. Laura Stigger (Avusturya), 2. Guzel Akhmadullina (Rusya), 3. Miho Imai (Japonya)

Sporculara ödülleri, Vali Nayir, Başkan Yüce, Cumhurbaşkanlığı Proje Müdürü Ali Murat Önder, Küçükbakırcı ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Ekrem Yüce: "2020'de dünyanın gözü Sakarya'da olacak"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, organizasyonla gelecek yıl Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılacak Dağ Bisikleti Maraton Yarışları Dünya Şampiyonası'nın provasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yüce, ödül töreninin ardından yaptığı konuşmada, şehir olarak Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "İnşallah 2020'de dünyanın gözü Sakarya'da olacak ve şehrimiz, muhteşem ev sahipliğiyle bu büyük organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirecek. Üç gün boyunca devam eden organizasyonlara katılan tüm sporculara ve sporseverlere teşekkür ediyor, derece elde eden sporcuları tebrik ediyorum." diye konuştu.

30 kilometrelik bisiklet yolunu program dahilinde 60 kilometreye çıkaracaklarını ve yeni bisiklet yolları için gereken çalışmaları hayata geçireceklerini dile getiren Yüce, "Hayata geçirdiğimiz uygulamalarla, projelerimizle, hemşehrilerimize de bisiklet kullanımını teşvik ediyoruz. Bisiklet denildiğinde dünya çapında marka şehir olma hedefimize çok önem veriyoruz. 2020 Dağ Bisikleti Şampiyonası öncesi 'Temiz bir dünya için pedal çevir' sloganıyla gerçekleştirdiğimiz etkinlik şahsım ve şehrimiz için memnuniyet verici. Bu tarz etkinliklerin artması için çalışmalarımız sürecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA