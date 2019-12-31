Uçhisar Kalesi'nden kartpostallık görüntü
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Uçhisar Kalesi'nden kartpostallık görüntü

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi yeni yıla rengarenk kar yağışıyla girerken, Uçhisar Kalesi'nin sisli görüntüsü kartpostallık görüntü oluşturdu.

31.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:38
Uçhisar Kalesi'nden kartpostallık görüntü

'nin önemli turizm merkezlerinden bölgesi yeni yıla rengarenk kar yağışıyla girerken, Kalesi'nin sisli görüntüsü kartpostallık görüntü oluşturdu.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi yeni yıla karla karışık yağmur yağışı ile giriyor. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesindeki en yüksek peribacası Uçhisar Kalesi ve yamacında bulunan otellerin ışıklandırması kartpostallık görüntü oluşturdu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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