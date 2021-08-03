Uçhisar'da uyuşturucudan yabancı uyruklu 16 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uçhisar'da uyuşturucudan yabancı uyruklu 16 kişi yakalandı

Uçhisar'da uyuşturucudan yabancı uyruklu 16 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucudan yabancı uyruklu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucudan yabancı uyruklu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Uçhisar beldesinde yabancı uyruklu 16 şüphelinin kaldıkları yerde yapılan aramada kokain, sentetik hap, hassas terazi ve ölçü kaşığı ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken 14 şüphelini ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Uçhisar'da uyuşturucudan yabancı uyruklu 16 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu
4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy Diana Spencer Burcu Biricik
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Rıza Kayaalp Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uçhisar'da uyuşturucudan yabancı uyruklu 16 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 09:01:40. #1.14#

title