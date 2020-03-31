Uçhisar'da korona virüsle mücadele çalışmaları sürüyor
Uçhisar Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında kasaba içerisinde dezenfekte çalışmaları sürüyor.
31.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:27
Uçhisar Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında kasaba içerisinde dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Uçhisar Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından, belediye hizmet binası, pazaryeri, çarşı meydana başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullanmış olduğu alanlar dezenfekte edildi. - NEVŞEHİR
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Kaynak: İHA