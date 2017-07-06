Uçhisar'da Konser Etkinliği

Uçhisar Belediyesi tarafından 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde Çin'den gelen sanatçı grubu tarafından konser düzenlenecek.



Uçhisar Belediyesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve bölge turizmcilerinin işbirliği ile düzenlenen etkinlikte, Çin'den gelen ve 7 sanatçıdan oluşan Zhuhai Guqin Derneği'nin konseri 7 Temmuz Cuma günü saat 20.30'da Perili Ozanlar Vadisi'nde, 8 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30'da Uçhisar Meydanı'nda ve 9 Temmuz Pazar günü saat 20.30'da Kelebek Vadisi Grey Deresi'nde gerçekleştirilecek.



Ayrıca, Uçhisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde 8 Temmuz Cumartesi günü Zhuhai Guqin Derneği'nin konserinin ardından saat 21.30'da Uçhisar Meydanı'nda Ender Balkır konser verecek.



Tüm konserler ücretsiz olacak. - NEVŞEHİR