Uçhisar'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
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Uçhisar'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Uçhisar Belediyesi ekipleri tarafından kasabada karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

31.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:57
Uçhisar'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Belediyesi ekipleri tarafından kasabada karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.


Uçhisar'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması, vatandaşların mağdur olmaması için Belediye ekipleri hummalı çalışma sergiliyor. Ekipler kardan kapanan mahalle yollarını iş makineleriyle temizleyerek açıyor. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, "Kasabamızda kar yağışı nedeniyle bir mağduriyet yaşanmaması için belediye personelimiz, 05.30 saati itibarı ile mücadele çalışmalarına başlamıştır. Vatandaşlarımıza hizmet için personelimizle birlikte tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" ifadelerinde bulundu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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