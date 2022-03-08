Uçhisar Belediyesinden su tarifesinde yüzde 17 indirim - Haberler

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Uçhisar Belediyesinden su tarifesinde yüzde 17 indirim

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Uçhisar Belediyesinden su tarifesinde yüzde 17 indirim

Nevşehir'in Uçhisar Belde Belediyesi, su tüketim bedelinde yüzde 17 indirime gitti.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Uçhisar Belde Belediyesi, su tüketim bedelinde yüzde 17 indirime gitti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclisin mart ayı toplantısı Belediye Başkanı Osman Süslü başkanlığında gerçekleştirildi.

Başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın su tarifelerinde indirim yapılması çağrısı üzerine, su tüketim bedelinde yüzde 7 KDV indiriminin yanı sıra yüzde 10 oranında da ek indirim yapılması meclis üyelerinin oyuna sunuldu.

Oy birliğiyle alınan kararla su abonelerine uygulanan indirim yüzde 17 olarak belirlendi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Osman Süslü, Nevşehir, Mart, su, Güncel, Haberler

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