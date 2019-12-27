Uçhisar Belediyesi, Nevşehir-Uçhisar arası yolcu taşımacılığına başlıyor
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Uçhisar Belediyesi, Nevşehir-Uçhisar arası yolcu taşımacılığına başlıyor

Uçhisar Belediyesi tarafından Nevşehir-Uçhisar arası yolcu taşımacılığı hizmetine başlıyor.

27.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:24
Uçhisar Belediyesi, Nevşehir-Uçhisar arası yolcu taşımacılığına başlıyor

Belediyesi tarafından Nevşehir-Uçhisar arası yolcu taşımacılığı hizmetine başlıyor.


Uçhisar Belediye Başkanı tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Uçhisar-Nevşehir yolcu taşımacılığı hizmeti başlıyor. Belediye Başkanı Osman Süslü yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan otobüs seferlerinde sağlıklı ve güvenli yolculuk yapmaları için gerekli olan tüm çalışmaları yaparak sonuca ulaştık. Kısa zamanda otobüs seferlerimizi başlatarak halkımıza hizmette bir adım daha ilerleyeceğiz" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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