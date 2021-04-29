Üçgen'de çalışmalar başladı

Muratpaşa Belediyesi, Üçgen Mahallesi'nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başladı.

Muratpaşa Belediyesi, Üçgen Mahallesi'nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başladı. Mahalle Muhtarı Aynur Baycın, "Mahallemiz için bir bayram hediyesi oldu" dedi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Anafartalar, Tonguç caddeleriyle Vatan Bulvarı devamında Abdi İpekçi Caddesi arasında kalan Üçgen Mahallesi'nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başladı. Mahallede, Dolapdere ve Sokullu caddeleriyle birlikte 22 ayrı sokakta yapılacak yenileme çalışmalarıyla 7 bin 222 metre uzunluğundaki yol sıfır asfaltla kaplanacak.

Yaklaşık 10 bin nüfusu bulunan mahallede Muratpaşa Belediyesi ekipleri, Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASAT) çalışmalarını tamamladığı sokaklardan işe başlarken ilk gün iş makineleriyle eski asfalt kazındı. Muhtar Baycın, mahallesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Muratpaşa Belediyesi'nin hiç zaman kaybetmeden asfalt çalışmalarına başladığını söyledi. Baycın, "Mahallemiz için bir bayram hediyesi oldu. Mahallem adına çok mutluyum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı