ÜÇGE, inovatif ürünlerini Euroshop’ta tanıttı

27.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:08

ÜÇGE, perakende sektörüne yön veren mağaza ekipmanları ve raf sistemleri alanındaki teknoloji gücüyle geliştirdiği yeni ürün ve çözümleri ile Euroshop 2020'de de dünya perakende sektörünün ilgi odağı oldu.