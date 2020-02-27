ÜÇGE, inovatif ürünlerini Euroshop’ta tanıttı
ÜÇGE, perakende sektörüne yön veren mağaza ekipmanları ve raf sistemleri alanındaki teknoloji gücüyle geliştirdiği yeni ürün ve çözümleri ile Euroshop 2020'de de dünya perakende sektörünün ilgi odağı oldu.
27.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:08
ÜÇGE, perakende sektörüne yön veren mağaza ekipmanları ve raf sistemleri alanındaki teknoloji gücüyle geliştirdiği yeni ürün ve çözümleri ile Euroshop 2020'de de dünya perakende sektörünün ilgi odağı oldu.
Kaynak: Dunya.com